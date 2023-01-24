Актер предпочитает не рассказывать о личной жизни, но в то же время все чаще публикует в сети фотографии с новой любимой.

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Романтическая фотосессия Готочкиной и Цымбалюка

На фотографиях, которые распространил Тарас, он со Светланой позировал на кожаной кровати. Актер предстал перед камерой в черных брюках и с обнаженным торсом, показал свои татуировки. А Готочкина выбрала для фотосессии светлые джинсы и укороченную кофту серого цвета. Длинные светловолосые волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Оба искренне улыбались, радовались моменту и дурачились. Сейчас пара проживает особый период, не готова делиться подробностями с публикой. На кадрах видно, что Цымбалюк смотрит на избранницу с нежностью и любовью.

"Двое", – коротко и без эмоджи подписал такие фотографии Цымбалюк.



Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма актера



Тарас Цымбалюк и Светлана Готочкина / Фото из инстаграмма актера