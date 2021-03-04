Тарас Цимбалюк відправився на Балі з нареченою: яскраві фото з відпочинку

Відомий український актор Тарас Цимбалюк разом із нареченою Тіною Антоненко відправився на відпочинок на Балі. Він поділився яскравими фото з вдалого відпочинку.

Незважаючи на пандемію, зима 2021 року запам'ятається українським знаменитостям чудовими подорожами. Відомий український актор Тарас Цимбалюк також відправився за кордон. Він прилетів на острів Балі.

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Тарас Цимбалюк на Балі

Так, для відпустки Тарас Цимбалюк та його наречена обрали Балі. Актор зізнався, що це його перша довготривала подорож разом із Тіною Антоненко.

Він також оприлюднив серію яскравих фото з відпочинку. Зірка позував на тлі океану, пальм та дивовижних водоспадів. Тарас Цимбалюк поділився й романтичними світлинами з нареченою.

Місце сили. Місце потужної енергії. Перша тривала подорож разом. Один з найкрасивіших островів на планеті, куди завжди хочеться повертатися. Дуже хочеться подорожувати. Чим більше країн відвідуєш, ти більше хочеться відкривати нові. І тут ні в якому разі не потрібно зупинятися,

– поділився Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк зізнався, що обожнює Європу, йому було цікаво в Африці, однак острів Балі для актора – це вдалий вибір для ідеального відпочинку.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Що відомо про стосунки Тараса Цимбалюка та Тіни Антоненко