Известный украинский актер Тарас Цимбалюк вместе с невестой Тиной Антоненко отправился на отдых на Бали. Он поделился яркими фото с удачного отдыха.

Несмотря на пандемию, зима 2021 года запомнится украинским знаменитостям замечательными путешествиями. Известный украинский актер Тарас Цимбалюк также отправился за границу. Он прилетел на остров Бали.

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Тарас Цимбалюк на Бали

Так, для отпуска Тарас Цимбалюк и его невеста выбрали Бали. Актер признался, что это его первое длительное путешествие вместе с Тиной Антоненко.

Он также обнародовал серию ярких фото с отдыха. Звезда позировал на фоне океана, пальм и удивительных водопадов. Тарас Цимбалюк поделился и романтическими фотографиями с невестой.

Место силы. Место мощной энергии. Первое длительное путешествие вместе. Один из самых красивых островов на планете, куда всегда хочется возвращаться. Очень хочется путешествовать. Чем больше стран посещаешь, тем больше хочется открывать новые. И здесь ни в коем случае не нужно останавливаться,

– поделился Тарас Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк признался, что обожает Европу, ему было интересно в Африке, однако остров Бали для актера – это удачный выбор для идеального отдыха.

Для просмотра фото листайте вправо:

Что известно об отношениях Тараса Цимбалюка и Тины Антоненко