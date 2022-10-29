На березі океану: Тарас Тополя зачарував новим фото з коханою Alyosha

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя опублікував рідкісне фото з коханою. Подружжя сфотографувалося на тлі океану. Ймовірно, під час візиту в США, де Alyosha та діти живуть зараз.

Війна розлучила багато сімей, серед яких і подружжя Тараса та Олени. Тривалий час вони не бачилися, оскільки Олена вивезла дітей в США, а Тарас – пішов на війну. Але після відведення "Антитіл" з фронту Тополя полетів в Америку, щоб зустрітися з коханою та трьома дітьми.

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Нове фото Тараса Тополі з дружиною

У соцмережах Тарас поділився рідкісним знімком, який зробив під час поїздки до сім'ї. На фото він та Олена зображені на тлі океану. Той день був сонячним, а на обличчях у закоханих сяяли усмішки. Тепер подружжя насолоджується кожною хвилиною, яку проводить разом.