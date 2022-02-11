У 2015 році Меган Маркл активно вела особистий блог The Tig. Там вона публікувала поради до Дня святого Валентина та розповідала, як буде проводити це свято. У пресі знайшли старі дописи дружини принца Гаррі.
Цікаво Дитячі травми, – Jerry Heil пояснила, чому недолюблює День святого Валентина
Як Меган Маркл святкувала День святого Валентина
Меган Маркл розповідала дівчатам, що їм самим слід стати Валентином і робити все, щоб задовольнити свої бажання у цей день.
Я думаю, що вам потрібно приготувати цю прекрасну вечерю, навіть якщо це тільки для себе, одягніть своє улюблене вбрання, купіть собі квіти й відсвяткуйте любов до себе, яка часто губиться, коли ми зосереджуємося на тому, чого ми не маємо,
– писала акторка.
Сама ж Меган зізнавалась, що святкуватиме День святого Валентина з друзями й "гулятиме Нью-Йорком", питиме рожеві коктейлі та гулятиме вулицями у нових туфлях.
"Ці туфлі, до речі, були моїм подарунком самій собі. Тому що я багато працювала, тому що я не збираюся чекати, поки хтось купить мені те, чого я жадаю, і тому що я хочу ставитися до себе так само добре, як до найдорожчих мені людей. Бо я сама собі Валентин", – ділилась Маркл.
14 лютого 2021 року знаменитості оголосили, що стануть батьками вдруге. Фотограф Місан Гарріман тоді опублікував зворушливе фото пари.
Меган Маркл і принц Гаррі у 2021 році / Фото з інстаграму фотографа