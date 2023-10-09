Тарас Тополя та Alyosha перебувають у шлюбі вже близько 10 років. Їхня сім'я пережила багато труднощів та розлук, але вони досі разом.

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Як вдалося зберегти шлюб

Лідер гурту "Антитіла" відповів, що вдалося пережити й довгу розлуку у півтора року. На думку Тополі, цьому вони частково завдячують дітям.

На щастя, пережили. І довгі розлуки пережили. Мабуть, тому що, незважаючи ні на що, на різні проблеми, які виникали, а вони виникали, у нас є спільні діти. Це є наші сонечка, заради яких, не скажу, що ми живемо заради них, але великою мірою ми живемо заради них. Ми будуємо наші спільні плани заради них,

– поділився Тарас Тополя.

Музикант не міг не зазначити, що багато родин зруйнувалися через війну, розлуку, загострення різних поглядів на життя, фінанси. Він зізнався, що не дасть оптимального рецепта, але поділився секретом, який працює для його шлюбу з Оленою.

"В нашій родині рецепт такий, що треба підійматися над усіма розбіжностями. Два егоїсти мають вимикати бойовий режим, вмикати режим злагоди й примирення, іноді закривати на щось очі, іноді просити вибачення, іноді вибачати. Якось так ми витримали, якось так нам вдалося зберегти родину. Сподіваюся, ще на десятки років вперед", – додав Тарас Тополя.



Тарас Тополя з дружиною / Фото з інстаграму Тараса Тополі

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