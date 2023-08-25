Тополя отметил, что желания идти воевать у него не было, как в первый день полномасштабного вторжения России в Украину, так и сейчас. Впрочем, он подчеркнул, что если Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выдаст приказ о возвращении артистов группы на фронт, то Тарас, конечно, пойдет. К тому же певец поделился, помогает ли медийность на войне.

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Тарас Тополя рассказал о желании вернуться на фронт

Исполнитель признался, что он уже достаточно увидел и почувствовал, потому не хочет снова возвращаться на передовую. По его словам, он не получает удовольствия от участия в боевых действиях, но понимает, что это нужно делать, чтобы страна устояла и наконец победила.

Если Залужный скажет, то вернусь. Мы откомандированы его решением к распоряжениям. Желания нет, конечно. Я увидел, почувствовал. У меня не было желания и в первый день идти воевать. У кого есть желание идти гибнуть от выстрела, мин или просто убивать? Но есть понимание, что страна должна выстоять, выжить и ради этого нужно это делать. Я не получал удовольствия, но мы приняли решение и ушли. Я не буду врать и говорить, что хочется туда вернуться,

– признался певец.

Тополя добавил, что первые месяцы после возвращения "была ломка" и желание вернуться. Однако артист убежден, что это из-за особого состояния психики.

Помогает ли на фронте медийность

Певец рассказал, что особых условий для знаменитых людей на передовой нет, все воюют на равных условиях. Однако артисты могут использовать свой ресурс публичности для того, чтобы улучшать условия для всего батальона. Например, купить бронежилеты, аптечки, автомобили и т.д.

Интервью с Тарасом Тополей: смотрите видео онлайн

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