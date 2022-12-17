Ти робиш злам свідомості у багатьох українців, – Тополя дав оцінку виступу Moisei, який теж воює

Український суддя Тарас Тополя, який з перших днів повномасштабної війни вступив у лави ТРО, зараз став суддею шоу відбору 2023 року на Євробачення. Він перший оцінив виступ музиканта Moisei, який також пішов воювати у перші дні війни.

Відомо, що Мойсей Бондаренко (Moisei) вступив у лави ЗСУ 25 лютого, і відтоді служить бойовим медиком так само, як цим добровільно займався Тарас Тополя на Київщині та Харківщині до серпня 2022 року. Зараз артист відкомандирований із зони бойових дій, проте продовжує підтримувати побратимів. Він сказав кілька важливих слів про виступ свого колеги-військового.

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Зазначимо, що Мойсей виконав пісню "I'm Not Alone" першим серед десяти фіналістів 17 грудня. Тому скрипаль хвилювався у незвичних для себе умовах. Проте Тополя його підбадьорив.

Це досить сміливо розпочинати відбір. Це досить відповідально і я розумію Мойсея і його стурбованість, але власне для тебе це не вперше робити якісь речі, на які потрібна відвага, тому молодець,

– зазначив Тарас.

Він згадав, як кілька років тому з гуртом "Антитіла" приїжджав у Лисичанськ з виступом і там зустрів професійного скрипаля з Івано-Франківська. Це його дуже тоді зворушило, адже Тополя теж вміє грати на скрипці і розумів, наскільки чудові та освічені люди є війську – що тоді, що зараз.

"Неважливо хто ти був "до". Прийшла біда і вона розставляє крапки над "і" і визначає, хто ти є і про що ти. Зараз ти робиш злам у свідомості багатьох людей. Неважливо хто ти, важливо, що тебе потребує ця країна. І ти це робиш, без страху, і я вірю, що продовжуватимеш робити. Ти надихаєш цю країну таким вчинком, за це тобі дякую", – додав суддя Тарас Тополя.

Щодо самого виконання та виступу, то артист зауважив, що скрипічний "хук" у його пісні був прекрасним, проте над вокальною частиною йому доведеться попрацювати, якщо країна обере його переможцем на відборі.

Якщо країна тебе не обере, то знай, що ти вже й так досягнув високо, ти вже показав і довів собі та українцям, що ти вже серед "десятки", то вже достойний представляти Україну. Тримайся, слава Україні!

– підсумував Тополя.

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