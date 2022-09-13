росіянам на людей наср*ти, – Тарас Тополя пояснив, чому захисники Маріуполя досі в полоні
Майже пів року Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" служив на Харківщині, і лише в серпні його відкомандирували з фронту. Тож за цей час музикант пересвідчився, що росії "наср*ти на людей" – як на своїх, так і на чужих.
В інтерв'ю 24 каналу лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя наголосив, що обмін полоненими – це двосторонній процес, на який росія йде, м'яко кажучи, неохоче. Усе тому, що кремлю байдуже на свої вояк.
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Тарас Тополя про полонених захисників Маріуполя
Мені здається, що росіянам просто на людей наср*ти. Їм не треба повертати своїх. Чим більше зниклих безвісти, тим менше грошей треба платити тим вдовам. Мені здається, що цей обмін не відбувається лише тому, що росіянам "по барабану" на своїх людей,
– різко заявив Тарас Тополя.
Крім того, на думку музиканта, полк "Азов" для росії – це сакральна жертва, адже саме таких незламних українців вона йшла "денацифікувати".
"Але я впевнений, що з часом заберемо своїх", – оптимістично додав Тополя на завершення.Повне інтерв'ю з Тарасом Тополею читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн
В інтерв'ю 24 каналу Тарас Тополя також розповів:
- чому вступив до сил територіальної оборони ще до 24 лютого й одразу чинив військовий, а не пісенний супротив, як десятки колег з шоу-бізу;
- про чергування на передовій, під час яких доводилося "збирати тіла загиблих побратимів, складати їх штабелями один біля одного";
- про пристрасну зустріч з дружиною Alyosha, яка приїжджала в Україну в липні.