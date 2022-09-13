росіянам на людей наср*ти, – Тарас Тополя пояснив, чому захисники Маріуполя досі в полоні

Майже пів року Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" служив на Харківщині, і лише в серпні його відкомандирували з фронту. Тож за цей час музикант пересвідчився, що росії "наср*ти на людей" – як на своїх, так і на чужих.

В інтерв'ю 24 каналу лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя наголосив, що обмін полоненими – це двосторонній процес, на який росія йде, м'яко кажучи, неохоче. Усе тому, що кремлю байдуже на свої вояк.

До теми 6 місяців були учасниками бойових дій, – Тарас Тополя про наказ Залужного покинути фронт

Тарас Тополя про полонених захисників Маріуполя

Мені здається, що росіянам просто на людей наср*ти. Їм не треба повертати своїх. Чим більше зниклих безвісти, тим менше грошей треба платити тим вдовам. Мені здається, що цей обмін не відбувається лише тому, що росіянам "по барабану" на своїх людей,

– різко заявив Тарас Тополя.

Крім того, на думку музиканта, полк "Азов" для росії – це сакральна жертва, адже саме таких незламних українців вона йшла "денацифікувати".

"Але я впевнений, що з часом заберемо своїх", – оптимістично додав Тополя на завершення.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею у відеоформаті: дивіться відео онлайн

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