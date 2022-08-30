Тарас Тополя пояснив, чи повернеться на фронт з "Антитілами"

Усі шість місяців війни Тарас Тополя разом з колегами з "Антитіл" служив у 130 батальйоні тероборони Києва. 25 серпня Залужний відкомандирував їх з зони бойових дій на Харківщині. Однак музикант заявив, що готовий повернутися на фронт.

В ефірі єдиного телемарафону Тарас Тополя заявив, що разом з гуртом "Антитіла" продовжує бути бійцем 130 батальйону, однак поки працює на культурному фронті.

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Сталося все досить органічно. Ми почали готуватися до виступу з Едом Шираном, нас запросили взяти участь у заходах до Дня Незалежності. Тоді постало питання, як зробити це правильно. З рішенням, яке прийняв головнокомандувач, ми погоджуємося,

– розповів Тарас Тополя.

Співак вважає, що зробив дуже багато на передку, тож тепер разом з гуртом візьметься за просування української ідеї, українського наративу за кордоном.

"Я можу впевнено сказати, що пишаюся своїми колегами, друзями по гурту, з якими ми врятували багато життів. Я пишаюся всім тим, що ми зробили за цей період. І далі, мабуть, очевидно, настав час трішки попрацювати на іншому напрямку", – додав лідер "Антитіл".

Чи повернеться Тарас Тополя на фронт

Ми залишаємося бійцями 130 батальйону. Ми просто відкомандировані, і не будемо наразі виходити в зону бойових дій. Але якщо буде рішення головнокомандувача і окреме розпорядження повернутися нас на передову, то звичайно, що виконаємо,

– роз'яснив Тарас Тополя.

Нагадаємо, що в наказі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного йшлося про те, що Тарас Тополя, Сергій Вусик і Дмитро Жолудь з "Антитіл" продовжують нести службу, але зосередяться на матеріальному забезпеченні свого 130 батальйону, аеророзробці й підтримуватимуть дітей загиблих побратимів. Це тому, що в серпні гурт заснував свій благодійний фонд.

Тарас Тополя зі своїм 130 батальйоном / Фото з інстаграму лідера гурту