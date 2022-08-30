В эфире единственного телемарафона Тарас Тополя заявил, что вместе с группой "Антитела" продолжает быть бойцом 130 батальона, однако пока работает на культурном фронте.

Важно Тараса Тополю и музыкантов группы "Антитела" выводят с фронта: кто отдал такой приказ

Почему "Антитела" вывели с фронта именно в августе

Случилось все достаточно органично. Мы начали готовиться к выступлению с Эдом Шираном, нас пригласили поучаствовать в мероприятиях ко Дню Независимости. Тогда возник вопрос, как сделать это правильно. С решением, которое принял главнокомандующий, мы соглашаемся,

– рассказал Тарас Тополя.

Певец считает, что сделал очень много на передке, поэтому теперь вместе с группой возьмется за продвижение украинской идеи, украинского нарратива за границей.

"Я могу уверенно сказать, что горжусь своими коллегами, друзьями по группе, с которыми мы спасли много жизней. Я горжусь всем тем, что мы сделали за этот период. И дальше, пожалуй, очевидно, пора немного поработать на другом направлении", – добавил лидер "Антител".

Вернется ли Тарас Тополя на фронт

Мы остаемся бойцами 130 батальона. Мы просто откомандированы, и не будем выходить в зону боевых действий. Но если будет решение главнокомандующего и отдельное распоряжение вернуться нас на передовую, то, конечно, что выполним,

– разъяснил Тарас Тополя.

Напомним, что в приказе главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного говорилось, что Тарас Тополя, Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь из "Антител" продолжают нести службу, но сосредоточатся на материальном обеспечении своего 130 батальона, аэроразработке и будут поддерживать детей погибших собратьев. Это потому, что в августе группа основала свой благотворительный фонд.

Тарас Тополя со своим 130 батальоном​ / Фото из инстаграма лидера группы