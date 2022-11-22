Свіжа, з-під Бахмута, не охолола: Тополя посміявся з росіян, які вирощують руки своїм пораненим
Джерело:Тарас Тополя
Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на черговий фейк російської пропаганди. Він потролив поранених окупантів, яким міноборони "вирощує" руки та ноги після поїздки в Україну.
У Росії, щоб затягти якнайбільше гарматного м'яса на війну, вигадали, як зцілювати вояк після поранень. Музикант Тарас Тополя 6 місяців служив у зоні бойових дій парамедиком, тож чудодійний спосіб повного відновлення рук та ніг його неабияк насмішив.
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Тарас Тополя розповів, де росіяни "вирощують" руки своїм пораненим
Київ. Вечір – двісті шістдесят дев'ятий. Настрій – це так смішно. Місяць – нові мізки собі нехай виростять. Російська пропаганда заявила, що їх міноборони, дослівно "вирощує пораненим воїнам нові частини ніг та рук",
– написав Тарас Тополя у фейсбуці.
Він також уявив діалог пораненого окупанта з воєнкомом, який приніс йому в госпіталь відірвану ногу бурята.
"Рядовий Іванов, я тут вам другу ногу приніс, свіжу, з-під Бахмута, ще не охолола. Ну, в сенсі, тільки ось виростили, так би мовити, з пилу з жару. – А навіщо мені дві ліві ноги, товаришу військком, та ще й різного розміру? – Вибачте, переплутав, ось ваша, тримайте. – Товаришу військком, але це теж ліва, та ще й з ж*пою бурята? – Відставити розмови, рядовий, вам, можна сказати, дуже пощастило, ця нога відразу з білою ладою на додачу йде", – поглузував Тополя.
У коментарях лідеру "Антитіл" подякували за гумор і собі потролили росіян:
- "Дякую, розсмішили";
- "Дякую, Тарасе, оце так підняли настрій";
- "Чим у них закінчується шия? Ну не головою, це точно";
- "Краще б вони собі мізки нові виростили".