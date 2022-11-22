В России, чтобы затянуть как можно больше пушечного мяса на войну, придумали, как исцелять вояк после ранений. Музыкант Тарас Тополя 6 месяцев служил в зоне боевых действий парамедиком, так что чудодейственный способ полного восстановления рук и ног его насмешил.

Читайте также "НАТО не впишется": Тарас Тополя о падении российских ракет в Польше

Тарас Тополя рассказал, где россияне "выращивают" руки своим раненым

Киев. Вечер – двести шестьдесят девятый. Настроение – это так смешно. Месяц – новые мозги пусть вырастят. Российская пропаганда заявила, что их минобороны, дословно "выращивает раненым воинам новые части ног и рук",

– написал Тарас Тополя в фейсбуке.

Он также представил диалог раненого оккупанта с военкомом, который принес ему в госпиталь оторванную ногу бурята.

"Рядовой Иванов, я тут вам вторую ногу принес, свежую, из-под Бахмута, еще не остыла. Ну, в смысле, только вот вырастили, так сказать, с пылу с жару. – А зачем мне две левые ноги, товарищ военком, да еще разного размера? – Извините, перепутал, вот ваша, держите. – Товарищ военком, но это тоже левая, да еще и с ж*пой бурята? – Отставить разговоры, рядовой, вам, можно сказать, очень повезло, эта нога сразу с белой ладой в придачу идет", – посмеивался Тополя.

В комментариях лидера "Антител" поблагодарили за юмор и себе потроллили россиян: