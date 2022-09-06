"Дівочі сльози": Тарас Тополя зачарував рідкісним фото сина

Дружина та діти лідера гурту "Антитіла" вже понад пів року живуть в США. Тарас Тополя наразі спілкувався з синами та донькою лише з допомогою відеозв'язку. Артист поділився з шанувальниками рідкісним фото сина.

Діти Тараса та Олени навчаються в США. Сини пішли до місцевої школи, оскільки вчитися за українською програмою не можуть через різницю в часі.

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Рідкісне фото сина Тараса Тополі

Артист рідко ділиться в соцмережах подробицями особистого життя. Однак зробив виняток. Він опублікував фото молодшого сина Марка, який стильно позував у шортах, кольоровій сорочці та кросівках. Красень-блондин в майбутньому точно буде улюбленцем багатьох дівчат.