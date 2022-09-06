"Дівочі сльози": Тарас Тополя зачарував рідкісним фото сина

6 вересня 2022 , 12:36
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Джерело:

інстаграм Тараса Тополі

Дружина та діти лідера гурту "Антитіла" вже понад пів року живуть в США. Тарас Тополя наразі спілкувався з синами та донькою лише з допомогою відеозв'язку. Артист поділився з шанувальниками рідкісним фото сина.

Діти Тараса та Олени навчаються в США. Сини пішли до місцевої школи, оскільки вчитися за українською програмою не можуть через різницю в часі. 

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Рідкісне фото сина Тараса Тополі

Артист рідко ділиться в соцмережах подробицями особистого життя. Однак зробив виняток. Він опублікував фото молодшого сина Марка, який стильно позував у шортах, кольоровій сорочці та кросівках. Красень-блондин в майбутньому точно буде улюбленцем багатьох дівчат. 

Ось такі дівочі сльози зростають у нас з коханою,
– написав зірковий татусь під фото. 


Молодший син Тараса Тополі / Фото з інстаграму артиста

У коментарях прихильники Тополі засипають його нащадка компліментами.

  • "Гарненький дуже!"
  • "Але ж красень!"
  • "Мамин красунчик!"
  • "Дівоче щастя!"
  • "Бідні дівчата!"
24 канал поспілкувався з Тарасом Тополею. У відвертому інтерв'ю артист зізнався, що найближчим часом планує полетіти в США, щоб побачитися з дітьми. Оскільки Тополя є багатодітним батьком, то може виїжджати за кордон під час воєнного стану. Більше про це читайте скоро на сайті. 
Автор: Христина Кобак