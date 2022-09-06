Дети Тараса и Елены учатся в США. Сыновья пошли в местную школу, поскольку учиться по украинской программе не могут из-за разницы во времени.
Читайте также Тарас Тополя объяснил, вернется ли на фронт с "Антителами"
Редкое фото сына Тараса Тополи
Артист редко делится в соцсетях подробностями личной жизни. Однако сделал исключение. Он опубликовал фото младшего сына Марка, стильно позировавшего в шортах, цветной рубашке и кроссовках. Красавец-блондин в будущем точно будет любимцем многих девушек.
Вот такие девичьи слезы растут у нас с любимой,
– написал звездный папаша под фото.
Младший сын Тараса Тополи / Фото с инстаграмма артиста
В комментариях поклонники Тополя засыпают его потомка комплиментами.
- "Хорошенький очень!"
- "Но красавец!"
- "Мамин красавчик!"
- "Девичье счастье!"
- "Бедные девушки!"