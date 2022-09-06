Дети Тараса и Елены учатся в США. Сыновья пошли в местную школу, поскольку учиться по украинской программе не могут из-за разницы во времени.

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Редкое фото сына Тараса Тополи

Артист редко делится в соцсетях подробностями личной жизни. Однако сделал исключение. Он опубликовал фото младшего сына Марка, стильно позировавшего в шортах, цветной рубашке и кроссовках. Красавец-блондин в будущем точно будет любимцем многих девушек.