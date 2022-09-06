Діти Тараса та Олени навчаються в США. Сини пішли до місцевої школи, оскільки вчитися за українською програмою не можуть через різницю в часі.
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Рідкісне фото сина Тараса Тополі
Артист рідко ділиться в соцмережах подробицями особистого життя. Однак зробив виняток. Він опублікував фото молодшого сина Марка, який стильно позував у шортах, кольоровій сорочці та кросівках. Красень-блондин в майбутньому точно буде улюбленцем багатьох дівчат.
Ось такі дівочі сльози зростають у нас з коханою,
– написав зірковий татусь під фото.
Молодший син Тараса Тополі / Фото з інстаграму артиста
У коментарях прихильники Тополі засипають його нащадка компліментами.
- "Гарненький дуже!"
- "Але ж красень!"
- "Мамин красунчик!"
- "Дівоче щастя!"
- "Бідні дівчата!"