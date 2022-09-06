Діти Тараса та Олени навчаються в США. Сини пішли до місцевої школи, оскільки вчитися за українською програмою не можуть через різницю в часі.

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Рідкісне фото сина Тараса Тополі

Артист рідко ділиться в соцмережах подробицями особистого життя. Однак зробив виняток. Він опублікував фото молодшого сина Марка, який стильно позував у шортах, кольоровій сорочці та кросівках. Красень-блондин в майбутньому точно буде улюбленцем багатьох дівчат.

Ось такі дівочі сльози зростають у нас з коханою,
– написав зірковий татусь під фото.


Молодший син Тараса Тополі / Фото з інстаграму артиста

У коментарях прихильники Тополі засипають його нащадка компліментами.

  • "Гарненький дуже!"
  • "Але ж красень!"
  • "Мамин красунчик!"
  • "Дівоче щастя!"
  • "Бідні дівчата!"