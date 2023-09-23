Зокрема, днями подружжя поширило милу світлину, де вони обійнялися. Такий знімок припав до душі фанам артистів, у коментарях шанувальники зазначили, що на світлині відчувається гармонія між подружжям.

Цікаво "Сцена чекає": Тарас Тополя розсмішив мережу кумедним фото молодшого сина з гітарою

Тарас Тополя та Alyosha опублікували спільне фото

На фотографії зіркове подружжя позувало за столом на тлі рослин, ймовірно, це інтер'єр ресторану. Крім того, артисти усміхнулися та мило обійнялися.

Співачка одягнула піджак в зелено-синю клітинку. Своєю чергою Тарас, підібрав стильний світлий жакет та білу класичну сорочку. Олена зробила хвилясту зачіску та нюдовий макіяж, а Тополя акуратно зібрав волосся назад.

Реакція мережі

У коментарях під публікацією шанувальники написали чимало компліментів зірковому подружжю.

"Яка ви чудова пара! Миру та злагоди вашій сім'ї";

"Ви неймовірні";

"Чудова сім'я";

"Така гармонія на фото! Ви класні";

"Які ж ви чудові";

"Які ви гарні. Бережіть себе".

Стосунки Тараса Тополі та Alyosha: що відомо

Тарас та Олена познайомилися на концерті, після цього між ними зав'язалась дружба. Лише згодом пара зрозуміла, що це кохання, але вирішила приховувати свої стосунки від публіки.

3 квітня 2013 року Олена народила коханому сина, якого назвали Романом. І в серпні того року Тарас Тополя та Alyosha зіграли весілля у колі найближчих людей.

У 2015 році в пари народився ще один син – Марко, а в лютому 2020 року стало відомо, що співачка втретє вагітна. 14 серпня в одному з пологових будинків Києва вона народила дівчинку Марію.

Після 24 лютого 2022 року співачка кілька тижнів провела на Заході України, втім, задля безпеки дітей переїхала до США. За кордоном дружина та діти Тараса жили з його мамою та вітчимом. Зіркове подружжя складно переживало стосунки на відстані.

"Важко не через те, що у нас змінилося ставлення один до одного. Олені місяцями не було як притулитися до чоловіка, їй не вистачає ніжності. Та й секс, ми з Оленою маємо пристрасть, любимо одне одного", – зазначив Тарас.

Наприкінці серпня Олена з дітьми повернулася з США до України. Тепер Роман і Марко навчатимуться в українській школі, а Марія ходитиме до дитячого садка в Києві.

Повну історію кохання Тараса Тополі та Alyosha шукайте в матеріалі 24 Каналу.