В частности, на днях супруги опубликовали милое фото, где они обнялись. Такой снимок пришелся по душе фанам артистов, в комментариях поклонники отметили, что на фотографии чувствуется гармония между супругами.

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Тарас Тополя и Alyosha опубликовали общее фото

На фотографии звездные супруги позировали за столом на фоне растений, вероятно, это интерьер ресторана. Кроме того, артисты улыбнулись и обнялись.

Певица надела пиджак в зелено-синюю клеточку. В свою очередь Тарас подобрал стильный светлый жакет и белую классическую рубашку. Елена сделала волнистую прическу и нюдовий макияж, а Тополя аккуратно собрал волосы назад.

Реакция сети

В комментариях под публикацией поклонники написали немало комплиментов звездным супругам.

"Какая вы прекрасная пара! Мира вашей семьи";

"Вы невероятны";

"Великолепная семья";

"Такая гармония на фото! Вы классны";

"Какие же вы восхитительные";

"Какие вы хорошие. Берегите себя".

Отношения Тараса Тополи и Alyosha: что известно

Тарас и Елена познакомились на концерте, после чего между ними завязалась дружба. Лишь потом пара поняла, что это любовь, но решила скрывать свои отношения от публики.

3 апреля 2013 года Елена родила любимому сына, которого назвали Романом. И в августе того же года Тарас Тополя и Alyosha сыграли свадьбу в кругу самых близких людей.

В 2015 году у пары родился еще один сын – Марк, а в феврале 2020 года стало известно, что певица в третий раз беременна. 14 августа в одном из роддомов Киева она родила девочку Марию.

После 24 февраля 2022 года певица несколько недель провела на Западе Украины, но для безопасности детей переехала в США. За границей жена и дети Тараса жили с его мамой и отчимом. Звездные супруги сложно переживали отношения на расстоянии.

"Трудно не потому, что у нас изменилось отношение друг к другу. Елене месяцами не было как прижаться к мужчине, ей не хватает нежности. Да и секс, у нас с Еленой есть страсть, ми любим друг друга", – отметил Тарас.

В конце августа Елена с детьми вернулась из США в Украину. Теперь Роман и Марк будут учиться в украинской школе, а Мария будет ходить в детский сад в Киеве.

Полную историю любви Тараса Тополи и Alyosha ищите в материале 24 канала.