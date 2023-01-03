Тарас Тополя несподівано зізнався, за що найбільше ненавидить росіян

Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" до серпня служив парамедиком на Харківщині. Він бачив усі жахи війни, але чи не найбільше ненавидить росіян за те, що роз'єднали сім'ї та позбавили дітей гідної освіти.

Як багатодітний батько Тарас Тополя міг виїхати з сім'єю до США, але став на захист України. За останні десять місяців він усього один раз приїжджав до дітей, адже вони з Alyosha не поспішають везти їх назад в Україну. Тож лідер "Антитіл" по собі знає, що розлука з близькими – це одне з найважчих випробувань, які випали на долю українців через Росію.

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За що Тарас Тополя найбільше ненавидить росіян

За це в мене чи не найбільша ненависть до росіян. За те, що розділили сім'ї, за те, що вбивають батьків, татусів і ще за те, що намагаються зробити наших дітей неосвіченими. Забирають у них освіту, можливість вчитися, здобувати знання, розвиватися, рости. Спочатку був карантин, тепер війна, і як це складно – ці знання здобувати дітям. В яких складних умовах вони зараз,

– емоційно наголосив Тарас Тополя.

Він порадив українцям жити тут і зараз і не відкладати на потім любов, підтримку, обійми, адже, "можливо, завтра легше не буде, можливо, буде ще гірше".

"Поки у вас є змога, поки ви дихаєте, живете, незважаючи на всі ті емоції, які ви проходите, і на всю ту драму, намагайтеся дарувати одне одному любов, обійми, теплі слова, підтримку. Війна показала, що це найважливіше. Не матеріальні якісь речі. Навіть якщо у вас зараз проблеми з грошима, навіть якщо у вас немає змоги дістатися до рідних і близьких, подумайте про них, помоліться за них, і стане легше", – висловився Тарас Тополя.