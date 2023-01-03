Як багатодітний батько Тарас Тополя міг виїхати з сім'єю до США, але став на захист України. За останні десять місяців він усього один раз приїжджав до дітей, адже вони з Alyosha не поспішають везти їх назад в Україну. Тож лідер "Антитіл" по собі знає, що розлука з близькими – це одне з найважчих випробувань, які випали на долю українців через Росію.

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За що Тарас Тополя найбільше ненавидить росіян

За це в мене чи не найбільша ненависть до росіян. За те, що розділили сім'ї, за те, що вбивають батьків, татусів і ще за те, що намагаються зробити наших дітей неосвіченими. Забирають у них освіту, можливість вчитися, здобувати знання, розвиватися, рости. Спочатку був карантин, тепер війна, і як це складно – ці знання здобувати дітям. В яких складних умовах вони зараз,

– емоційно наголосив Тарас Тополя.

Він порадив українцям жити тут і зараз і не відкладати на потім любов, підтримку, обійми, адже, "можливо, завтра легше не буде, можливо, буде ще гірше".

"Поки у вас є змога, поки ви дихаєте, живете, незважаючи на всі ті емоції, які ви проходите, і на всю ту драму, намагайтеся дарувати одне одному любов, обійми, теплі слова, підтримку. Війна показала, що це найважливіше. Не матеріальні якісь речі. Навіть якщо у вас зараз проблеми з грошима, навіть якщо у вас немає змоги дістатися до рідних і близьких, подумайте про них, помоліться за них, і стане легше", – висловився Тарас Тополя.