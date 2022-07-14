Це діагноз "імбецил", – Тарас Тополя відповів зіркам, яким складно перейти на українську мову

Днями довкола Олі Полякової та Маші Єфросиніної розгорівся скандал через російську мову, якою вони досі ведуть своє ютуб-шоу, бо українську лише вчать. Тарас Тополя з гурту "Антитіла" вважає, що так виправдовуються лише імбецили.

Тарас Тополя, який і за кадром, і в публічному просторі спілкується українською, зізнався, що донедавна був толерантним у питанні мови, але зараз називає "імбецилами" тих, хто виправдовує свою російську. Він готовий допомогти подолати психологічний бар'єр, але підтримувати тих, кому просто важко, хто звик, – не буде.

Читайте також Я не до кінця вірю, – Олександр Педан про виправдання Полякової та Єфросиніної через мову

Тополя назвав "імбецилами" російськомовних зірок

Коли людина, проживаючи стільки років в Україні, каже, що їй важко перейти на українську мову... Є такий діагноз у медицині – імбецил… Треба до лікаря вести, щелепу російськомовну міняти, вставляти імплант. Це дико, абсурд якийсь, я цього не розумію,

– заявляє Тарас Тополя.

"Якщо людина каже: "Мені психологічно важко перейти", і признається в цьому чесно, тут вступає у справу така штука, як: "А давай я допоможу тобі, давай я тебе психологічно підтримаю". Принаймні є якесь світло в кінці тунелю, буде рухатися. А коли людина каже, що їй важко, бо вона не може користуватися, вона її не знає, особливо в дорослому віці, – це діагноз", – емоційно додав лідер "Антитіл".

Лідер "Антитіл" порівняв українську з англійською

Зіркові подруги продовжили вести своє ютуб-шоу "Взрослые девочки" російською мовою, бо українською "бекають, мекають, підбирають слова". У мережі їх засудили за "галімі відмазки" , але Полякова заявила, що як вдома на кухні, так і на своєму ютуб-каналі буде розмовляти, як захоче Однак українську вони з Єфросиніною нібито вчать й обов'язково переведуть на неї "Взрослые девочки", але їм треба "трішечки часу".

Співак переконаний, що українську, як і будь-яку іншу мову, може опанувати кожен, у кого є бажання. Він пригадав, як на початку війни важко розмовляв англійською, бо вчив її, але не застосовував у побутовому спілкуванні. Однак коли запити на інтерв'ю почали надходити зі США, Канади, Австрії та інших країн Європи, Тополя виходив на зв'язок й о 5 ранку, і під обстрілами. Так, два тижні тому він дав соте інтерв'ю англійською мовою.

"Мені було важко англійську мову згадати й пояснювати все, особливо у військових категоріях, але це потрібно було зробити. На п'ятому, на сьомому, на п'ятнадцятому інтерв'ю мені стало легше, тому що я почав користуватися англійською мовою. Плюс, коли я побачив, що мене розуміють, коли журналісти почали казати, що ви досить непогано говорите англійською мовою, це дало мені ще більше впевненості", – порівняв Тарас Тополя.