Это диагноз "имбецил", – Тарас Тополя ответил звездам, которым сложно перейти на украинский язык

На днях вокруг Оли Поляковой и Маши Ефросининой разгорелся скандал из-за русского языка, на котором они до сих пор ведут свое ютуб-шоу, потому что украинский только учат. Тарас Тополя из группы "Антитела" считает, что так оправдываются только имбециллы.

Тарас Тополя, который и за кадром, и в публичном пространстве общается на украинском, признался, что до недавнего времени был толерантным в вопросе языка, но сейчас называет "имбециллами" тех, кто оправдывает свой русский. Он готов помочь преодолеть психологический барьер, но поддерживать тех, кому просто тяжело, кто привык – не будет.

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Тополя назвал "имбециллами" русскоязычных звезд

Когда человек, проживая столько лет в Украине, говорит, что ему тяжело перейти на украинский язык... Есть такой диагноз в медицине – имбецил… Надо к врачу вести, русскую челюсть менять, вставлять имплант. Это дико, абсурд какой-то, я этого не понимаю,

– заявляет Тарас Тополя.

"Если человек говорит: "Мне психологически трудно перейти", и признается в этом честно, здесь вступает в дело такая штука, как: "А давай я помогу тебе, давай я тебя психологически поддержу". По крайней мере, есть какой-то свет в конце тоннеля, будет двигаться. А когда человек говорит, что ему тяжело, потому что он не может пользоваться, он его не знает, особенно во взрослом возрасте, – это диагноз", – эмоционально добавил лидер "Антител".

Лидер "Антител" сравнил украинский с английским

Звездные подруги продолжают вести свое ютуб-шоу "Взрослые девочки" на русском языке, потому что на украинском "бекают, мекают, подбирают слова". В сети их осудили за "галимые отмазки" , но Полякова заявила, что как дома на кухне, так и на своем ютуб-канале будет разговаривать, как захочет Однако украинский они с Ефросининой якобы учат и обязательно переведут на него "Взрослые девочки", но им нужно "немножко времени".

Певец убежден, что украинским, как и любым другим языком, может овладеть каждый, у кого есть желание. Он вспомнил, как в начале войны тяжело разговаривал на английском, потому что учил его, но не применял в бытовом общении. Однако когда запросы на интервью начали поступать из США, Канады, Австрии и других стран Европы, Тополя выходил на связь и в 5 утра, и под обстрелами. Так, две недели назад он дал сотое интервью на английском языке.

"Мне было тяжело английский язык вспомнить и объяснять все, особенно в военных категориях, но это нужно было сделать. На пятом, седьмом, пятнадцатом интервью мне стало легче, потому что я начал пользоваться английским языком. Плюс, когда я увидел, что меня понимают, когда журналисты начали говорить, что вы довольно неплохо говорите на английском языке, это дало мне еще больше уверенности", – сравнил Тарас Тополя.