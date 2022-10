Тарас Тополя з "Антитілами" виступив на "Голосі" в Польщі: потужне відео

Після пів року служби гурт "Антитіла" повернувся до творчості та взяв оборону на культурному фронті. У Польщі Тарас Тополя з музикантами заспівав на телешоу "Голос". Він виконав трек 2Step, який записав у дуеті з Едом Шираном.

Саме з Польщі "Антитіла" мали б розпочати свій європейський тур Stand by UA, але після ракетної атаки 10 жовтня концерти за кордоном скасували. Тож замість гастролей гурт виступив у польській адаптації вокального проєкту "Голос", аби подякувати країні за підтримку та єдність.

"Антитіла" заспівали на "Голосі" в Польщі

Тарас Тополя наживо виконав пісню 2Step, яка стала саундтреком війни. Він також заспівав англомовну партію британця Еда Ширана.

Спеціальний виступ на The Voice of Poland. Пісня, яка стала символом віри і надії в перемогу для українців звучить наживо, як символ підтримки, поваги, подяки і єдності,

– прокоментував Тарас Тополя.

Фронтмен "Антитіл" додав польською мовою: "Повага, довіра, підтримка, єдність! Дякую, Польща".

Рімейк на трек 2Step з останнього альбому Еда Ширана вийшов 2 травня й за два дні набрав понад 2 мільйони переглядів на ютубі, опинившись першим у вкладці "Популярне".

Наприкінці серпня "Антитіла" вперше наживо заспівали з Едом Шираном. Пісня 2Step прозвучала на сольнику британця у Варшаві перед понад 80-тисячною аудиторією.

"Я зустрів цю чудову групу, коли почалася війна. Сьогодні вони приїхали з України, щоб ми вперше наживо зустрілися. І заспівали разом", – представив Ед Ширан, а Тарас Тополя зі сцени подякував полякам: "Дякуємо за цю підтримку, за те, що стоїте поруч з нами пліч-о-пліч. Наше молоде покоління ніколи не забуде цю підтримку. Обіцяємо, ми обов'язково віддячимо".

на польський "Голос" приходив вуличний музикант з України Євген Пельтек. Він заспівав романтичний хіт Алекса Тернера It's Hard To Get Around The Wind і розвернув усіх тренерів. Хлопець обрав команду співачки Lanberry.