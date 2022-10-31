Тарас Тополя с "Антителами" выступил на "Голосе" в Польше: мощное видео

После полугода службы группа "Антитела" вернулась к творчеству и взяла оборону на культурном фронте. В Польше Тарас Тополя с музыкантами спел на телешоу "Голос". Он исполнил трек 2Step, который записал в дуэте с Эдом Шираном.

Именно с Польши "Антитела" должны были начать свой европейский тур Stand by UA, но после ракетной атаки 10 октября концерты за границей отменили. Поэтому вместо гастролей группа выступила в польской адаптации вокального проекта "Голос", чтобы поблагодарить страну за поддержку и единство.

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"Антитела" спели на "Голосе" в Польше

Тарас Тополя вживую исполнил песню 2Step, которая стала саундтреком войны. Он также спел англоязычную партию британца Эда Ширана.

Специальное выступление The Voice of Poland. Песня, которая стала символом веры и надежды в победу для украинцев звучит вживую, как символ поддержки, уважения, благодарности и единства,

– прокомментировал Тарас Тополя.

Фронтмен "Антител" добавил на польском языке: "Уважение, доверие, поддержка, единство! Спасибо, Польша".

Римейк на трек 2Step из последнего альбома Эда Ширана вышел 2 мая и за два дня набрал более 2 миллионов просмотров на ютубе, оказавшись первым во вкладке "Популярное".

В конце августа "Антитела" впервые вживую спели с Эдом Шираном. Песня 2Step прозвучала на сольнике британца в Варшаве перед более чем 80-тысячной аудиторией.

"Я встретил эту замечательную группу, когда началась война. Сегодня они приехали из Украины, чтобы мы впервые вживую встретились. И спели вместе", – представил Эд Ширан, а Тарас Тополя со сцены поблагодарил поляков: "Спасибо за эту поддержку, за то, что стоите рядом с нами бок о бок. Наше молодое поколение никогда не забудет эту поддержку. Обещаем, мы обязательно отблагодарим".