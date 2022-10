Тарас Тополя с "Антителами" выступил на "Голосе" в Польше: мощное видео

После полугода службы группа "Антитела" вернулась к творчеству и взяла оборону на культурном фронте. В Польше Тарас Тополя с музыкантами спел на телешоу "Голос". Он исполнил трек 2Step, который записал в дуэте с Эдом Шираном.

Именно с Польши "Антитела" должны были начать свой европейский тур Stand by UA, но после ракетной атаки 10 октября концерты за границей отменили. Поэтому вместо гастролей группа выступила в польской адаптации вокального проекта "Голос", чтобы поблагодарить страну за поддержку и единство.

"Антитела" спели на "Голосе" в Польше

Тарас Тополя вживую исполнил песню 2Step, которая стала саундтреком войны. Он также спел англоязычную партию британца Эда Ширана.

Специальное выступление The Voice of Poland. Песня, которая стала символом веры и надежды в победу для украинцев звучит вживую, как символ поддержки, уважения, благодарности и единства,

– прокомментировал Тарас Тополя.

Фронтмен "Антител" добавил на польском языке: "Уважение, доверие, поддержка, единство! Спасибо, Польша".

Римейк на трек 2Step из последнего альбома Эда Ширана вышел 2 мая и за два дня набрал более 2 миллионов просмотров на ютубе, оказавшись первым во вкладке "Популярное".

В конце августа "Антитела" впервые вживую спели с Эдом Шираном. Песня 2Step прозвучала на сольнике британца в Варшаве перед более чем 80-тысячной аудиторией.

"Я встретил эту замечательную группу, когда началась война. Сегодня они приехали из Украины, чтобы мы впервые вживую встретились. И спели вместе", – представил Эд Ширан, а Тарас Тополя со сцены поблагодарил поляков: "Спасибо за эту поддержку, за то, что стоите рядом с нами бок о бок. Наше молодое поколение никогда не забудет эту поддержку. Обещаем, мы обязательно отблагодарим".

на польский "Голос" приходил уличный музыкант из Украины Евгений Пельтек. Он спел романтический хит Алекса Тернера It's Hard To Get Around The Wind и развернул всех тренеров. Парень выбрал команду певицы Lanberry.