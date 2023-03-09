Збрехав про свої плани: Мінкульт підтвердив, що надав режисеру Тарасу Голубкову дозвіл на виїзд

Український режисер та кліпмейкер Тарас Голубков попри війну зміг виїхати за кордон. Виявилося, що дозвіл на перетин кордону видало Міністерство культури. Проте у заяві Мінкульту наголосили, що Голубков збрехав, нібито хотів зняти відео про Україну.

Дозволом на виїзд з України режисер скористався, щоб зняти кліп для росіянки Клави Коки, яка підтримує режим Путіна. Як Голубков обдурив Мінкульт – читайте нижче.

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З'ясувалося, що Міністерство культури надало дозвіл режисеру Тарасу Голубкову на тимчасовий виїзд з України з 14 по 30 листопада 2022 року. Він надав усі підтверджуючі документи для поїздки.

Голубков навіть пояснив важливість своєї "місії" за кордоном – він нібито хотів зняти в Європі документальний фільм про війну The War Diary разом з латвійським продакшном. Він обіцяв, що покаже історії справжніх людей, які опинилися у складних обставинах війни.

Проте Тарас Голубков збрехав, насправді він поїхав у Москву знімати кліп для Клави Коки. Сам режисер поки не прокоментував цей скандал.

Росіянка Клава Кока виступала в Донецьку, незаконно відвідувала окупований Крим і навіть отримувала ордени від так званої "ДНР". Докази цього ще три роки тому опублікував військовий оглядач і засновник Defence Blog Ділан Малясов.

Нагадаємо, що Тарас Голубков і до 24 лютого 2022 року режисерував кліпи росіянам. Зокрема, саме він є автором відео Клави Коки на пісню "Пьяную домой", а також зняв "Романы" Філіпу Кіркорову, чим страшенно пишався.

"Навіть уявити було важко, що опинюся на одному майданчику одночасно з Катею Варнавою та Філіпом Кіркоровим", – писав українець і наголошував, що "хотів показати магію, якою володіє" путініст.