Багато людей вважають, що не на часі хизуватися такими дорогими речами, коли щоденно гине чимало людей. Тепер Тетяна відповіла на критику.

Важливо Найбільша проблема, – Павло Вишебаба пояснив, чому українці продовжують слухати російські пісні

Таня Пренткович відреагувала на хейт через покупку дорогої сумки

Блогерка зазначила, що не розуміє, чому люди так негативно сприйняли те, як вона витратила свої гроші і додала, що має цілковите право розпоряджати коштами так, як вважає за потрібне, адже сам ж їх і заробила.

Мені шкода, що велика частина нашого суспільства вбачає негатив у радісних моментах інших,

– написала Таня.

Водночас вона поділилася, що багато підписників її підтримали й написали теплі слова у дірект.

Таня Пренткович відреагувала на хейт через дорогу сумку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Сумка Тані Пренткович: що відомо

Блогерка придбала вінтажну сумку Hermes Kelly 32 в шоколадному відтінку. Це сталося незаплановано під час поїздки у Європу з подругами.

Як виявилося, Тетяна довго мріяла про цей стильний аксесуар у своєму гардеробі, тож коли побачила сумочку в магазині, прийняла рішення потішити себе.

Блогерка зазначила, що сумка коштувала понад 100 тисяч гривень. Так, в інтернеті вартість Hermes Kelly 32 становить приблизно 15 тисяч доларів.