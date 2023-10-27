І наголосив, що не хоче музику своєї юності, типу Земфіри, чи російських рокерів тягнути в майбутнє. На його думку, у них немає майбутнього ні в Україні, ні поза її межами.

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Павло Вишебаба про ностальгію за російською культурою

Поет зауважив, що немає жодного секрету у російських піснях, фільмах чи літературі. Люди можуть вважати приємним все вищезазначене через те, що у їхньому житті сталося щось важливе, наприклад поцілунок під російський саундтрек. Так, формуються емоційні зв'язки у нашій пам'яті і здається, що це класна пісня, а насправді вплинув саме момент, у який ви послухали її.

Найбільша проблема – це емоційні зв'язки з минулим. Їхнє дитинство або юність асоціюється з російською мовою. Найкращі моменти життя, якісь перші поцілунки були під пам'ятником Пушкіна або, не дай Боже, Лєніна. Нікому не раджу таких спогадів. Усі ці емоційні зв'язки дуже потужні. Це своєрідний якір у психіці,

– зазначив військовий.

Павло наголосив, що слід створювати нові приємні спогади під інформаційне тло, яке має бути українським.

"Ми маємо вплинути на те, щоб наші діти мали приємні спогади під пісні Онуки, згадували перший поцілунок під пам'ятником Василю Стусу на вулиці не імені Висоцького, а імені Івасюка. Треба зробити так, щоб емоційні зв'язки, які досить сильні, були приємними й на тлі українського у наших дітей. Треба зробити інформаційне, культурне середовище для них українськомовним. І саме з ними діти мають бути і будуть пов'язані сильними особистими спогадами, дуже важливими в житті. От і все", – підсумував Вишебаба.



Павло Вишебаба / Фото з інстаграму військового

Хто такий Павло Вишебаба

Це письменник, музикант та екоактивіст. Крім того, він учасник Революції Гідності та командир відділення 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Що він говорить про важливість української мови

На його думку, українська мова захищає від російської пропаганди, яка намагається розвалити єдність народу та держави, яку ціною власного життя відстоюють українські Герої. Водночас він наголосив: "Якщо ви намагаєтесь кивати у бік військових, мовляв, дехто з них також говорить російською – не варто: ви – не на лінії вогню. Натомість з такими міркуваннями можете легко потрапити на "голку" російської пропаганди і підіграти ворогу".