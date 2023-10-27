Многие считают, что сейчас не надо кичиться такими дорогими вещами, когда ежедневно погибают многие. Теперь Татьяна ответила на критику.

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Таня Пренткович отреагировала на хейт из-за покупки дорогой сумки

Блоггер отметила, что не понимает, почему люди так негативно восприняли то, как она потратила свои деньги и добавила, что имеет полное право распоряжать средствами так, как считает нужным, ведь сама их и заработала.

Мне жаль, что большая часть нашего общества видит негатив в радостных моментах других,

– написала Таня.

В то же время она поделилась, что многие подписчики ее поддержали и написали теплые слова в директ.

Таня Пренткович отреагировала на хейт из-за дорогой сумки / Скриншоты из инстаграмм-сторис

Сумка Тани Пренткович: что известно

Блоггер приобрела винтажную сумку Hermes Kelly 32 в шоколадном оттенке. Это произошло незапланированно во время поездки в Европу с подругами.

Как оказалось, Татьяна долго мечтала об этом стильном аксессуаре в своем гардеробе, так что когда увидела сумочку в магазине, приняла решение порадовать себя.

Блоггер отметила, что сумка стоила более 100 тысяч гривен. Так, в интернете стоимость Hermes Kelly 32 составляет около 15 тысяч долларов.