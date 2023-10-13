Ленні Кравіц оголився у відвертому кліпі, який йому зняла українка Таня Муіньо: ефектне відео

Українська режисерка Таню Муіньо продовжує співпрацювати з культовими виконавцями. Тепер вона зняла ефектний кліп для популярного американського співака Ленні Кравіца. Артист у ролику повністю оголився.

Кліп вийшов дуже відвертим та не схожим на попередні роботи Муіньо. Додамо, що оператором кліпу теж став українець – режисер Микита Кузьменко, який знімав "Памфір".

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Таня Муіньо зняла кліп для Ленні Кравіца

Українка вже не вперше працює зі світовими зірками. Тепер режисерка зняла кліп для Ленні Кравіца на його пісню "TK421".

У ролику співак постав повністю оголеним, прикривши свій статевий орган. У кліпі зображені відверті кадри з душу, а також звабливі танці Кравіца.

Дивіться кліп Ленні Кравіца, який зняла українка Таня Муіньо: відео

Таня Муіньо висловилася про новий кліп для Кравіца.

Від першого дня і до сьогодні кожна мить роботи з тобою, Ленні, була особливою. Дякую за подорож!,

– написала українка.

Артист теж подякував Муіньо за співпрацю.

"Коли об'єднуєш двох українців – ось, що виходить. З усією любов'ю і повагою до вас. Не можу дочекатися, щоб зробити це знову", – написав Кравіц.



Таня Муіньо з Ленні Кравіцом / Фото з її інстаграм-сторіс

Шанувальники у захваті від нового кліпу Ленні. Вони підмітили, що 59-річний артист досі має красиве підтягнуте тіло та прокачаний торс.

Для яких ще зірок знімала кліпи Таня Муіньо

Таня Муіньо створює кліпи для світових знаменитостей – Брітні Спірс, Елтона Джона, Doja Cat, Cardi B, The Weeknd .

. Нещодавно українська режисерка працювала над яскравим кліпом Гаррі Стайлза на пісню "Daylight". А перед цим Муіньо зняла відео на його пісню "As It Was", яке було номіноване на Греммі-2023.

на пісню "Daylight". А перед цим Муіньо зняла відео на його пісню "As It Was", яке було номіноване на Греммі-2023. Українка також створила відеороботу для нового треку "Attention", реперки Doja Cat . У кліпі виконавиця теж з'явилася оголена посеред вулиці.

. У кліпі виконавиця теж з'явилася оголена посеред вулиці. А нещодавно Таня Муіньо зняла зухвалий кліп для реперок Cardi B й Megan The Stallion. Додамо, що з Cardi B Таня працює вчетверте. Раніше кліпмейкерка створювала відеороботи "Up", "Rumors" та "Normani Wild Side".