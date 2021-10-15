Танцювати не може, – Євгенія Власова прокоментувала стан партнера Леонова після ДТП

Український танцівник та партнер Євгенії Власової на "Танцях з зірками" Макс Леонов днями потрапив у ДТП. Співачка розповіла, що чоловіку потрібен час на відновлення, а тому на паркет цього тижня він не вийде.

Танцівник Макс Леонов практично не коментував аварію, в яку потрапив напередодні ефіру "Танців з зірками". Однак про його стан розповіла зіркова партнерка Євгенія Власова.

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Євгенія Власова про стан партнера

Знаменитість зізналась, що Макс Леонов все-таки отримав травму через ДТП. Тому він не зможе вийти на паркет разом з нею цього тижня.

Макс вдома. У нього внутрішньочерепна мозкова травма. У нього все гаразд насправді. Те, як він врізався… все могло бути набагато гірше. У нього дуже сильний ангел-охоронець. З ним все гаразд, але йому потрібен час на відновлення. Звичайно, танцювати він не може, підтримки він робити не може,

– поділилась Євгенія Власова.

Артистка зауважила, що хвилюється через те, що залишилась без партнера. Ймовірно, з нею виступить інший танцівник.

"Я не знаю, чим все це завершиться у прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий і що не сталося нічого такого, що могло бути безповоротно. Я радію тому, що я можу вранці йому написати й запитати, як у нього справи. Я знаю, що зараз він дуже погано почувається і це зрозуміло", – розповіла зірка.

На сцену я, звичайно, вийду як ніколи не підготовленою. Єдине що я розумію, що маю вижати з себе все найкраще, що можу. Я сподіваюсь, що у мене щось, та вийде. Я не уявляю, що буде, – підсумувала Євгенія Власова.

Макс Леонов потрапив у ДТП