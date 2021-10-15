Танцовщик Макс Леонов практически не комментировал аварию, в которую попал накануне эфира "Танцев со звездами". Однако о его состоянии рассказала звездная партнерша Евгения Власова.
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Евгения Власова о состоянии партнера
Знаменитость призналась, что Макс Леонов все-таки получил травму из-за ДТП. Поэтому он не сможет выйти на паркет вместе с ней на этой неделе.
Макс дома. У него внутричерепная мозговая травма. У него все в порядке на самом деле. То, как он врезался ... все могло быть гораздо хуже. У него очень сильный ангел-хранитель. С ним все в порядке, но ему нужно время на восстановление. Конечно, танцевать он не может, поддержки он делать не может,
– поделилась Евгения Власова.
Артистка отметила, что волнуется из-за того, что осталась без партнера. Вероятно, с ней выступит другой танцовщик.
"Я не знаю, чем все это закончится в прямом эфире. Я знаю точно одно, что жизнь прекрасна, я сейчас сижу здесь и мне хорошо от того, что Макс живой и не произошло ничего такого, что могло случиться безвозвратно. Я радуюсь тому, что я могу утром ему написать и спросить, как у него дела. Я знаю, что сейчас он очень плохо себя чувствует и это понятно", – рассказала звезда.
На сцену я, конечно, выйду как никогда не подготовленной. Единственное что я понимаю, что должна выжать из себя все лучшее, что могу. Я надеюсь, что у меня что-то, да получится. Я не представляю, что будет,
– подытожила Евгения Власова.
Макс Леонов попал в ДТП
- Танцовщик опубликовал только фото своего автомобиля. Он показал, что повредил левую часть – бампер и капот со стороны водителя.
- Неизвестно, было лиBMW Макса Леонова одним участником аварии. Поклонники предполагают, что автомобиль влетел в забор, разделяющий встречные полосы движения.
- "Извините за шок-контент среди бела дня. Все живы, все здоровы – это самое главное. Любите жизнь – это самое кайфовое, что у нас есть", – написал тогда танцовщик.