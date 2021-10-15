Танцівник Макс Леонов практично не коментував аварію, в яку потрапив напередодні ефіру "Танців з зірками". Однак про його стан розповіла зіркова партнерка Євгенія Власова.
Зверніть увагу Максим Леонов з "Танців з зірками" потрапив в аварію: як виглядає його авто
Євгенія Власова про стан партнера
Знаменитість зізналась, що Макс Леонов все-таки отримав травму через ДТП. Тому він не зможе вийти на паркет разом з нею цього тижня.
Макс вдома. У нього внутрішньочерепна мозкова травма. У нього все гаразд насправді. Те, як він врізався… все могло бути набагато гірше. У нього дуже сильний ангел-охоронець. З ним все гаразд, але йому потрібен час на відновлення. Звичайно, танцювати він не може, підтримки він робити не може,
– поділилась Євгенія Власова.
Артистка зауважила, що хвилюється через те, що залишилась без партнера. Ймовірно, з нею виступить інший танцівник.
"Я не знаю, чим все це завершиться у прямому ефірі. Я знаю точно одне, що життя прекрасне, я зараз сиджу тут і мені добре від того, що Макс живий і що не сталося нічого такого, що могло бути безповоротно. Я радію тому, що я можу вранці йому написати й запитати, як у нього справи. Я знаю, що зараз він дуже погано почувається і це зрозуміло", – розповіла зірка.
На сцену я, звичайно, вийду як ніколи не підготовленою. Єдине що я розумію, що маю вижати з себе все найкраще, що можу. Я сподіваюсь, що у мене щось, та вийде. Я не уявляю, що буде, – підсумувала Євгенія Власова.
Макс Леонов потрапив у ДТП
- Танцівник опублікував лише фото свого автомобіля. Він показав, що пошкодив ліву частину – бампер і капот з боку водія.
- Невідомо, чи BMW Макса Леонова було одним учасником аварії. Шанувальники припускають, що авто влетіло у паркан, що розділяє зустрічні смуги руху.
- "Вибачте за шок-контент серед білого дня. Усі живі, усі здорові – це найголовніше. Любіть життя – це найкайфовіше, що в нас є", – написав тоді танцівник.