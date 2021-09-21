Танцюрист Дорофєєвої зі складною травмою черепа розповів, що насправді сталось біля гей-клубу

Танцюрист Євген Гончаренко вже близько двох місяців, як лікується від рук нападника біля київського гей-клубу Lift. Хлопець перебував у комі та мав трепанацію черепа. Зараз його чекає ще одна вкрай важка операція зі встановлення титанової пластини, а поки він розповів, що ж насправді сталось 1 серпня.

Що сталось біля гей-клубу

Раніше у ЗМІ повідомлялось, що Євген Гончаренко випадково зачепив невідомого чоловіка біля клубу і той сильно вдарив хлопця. Танцюрист знепритомнів та впа на троутар, отримавши крововилив у мозок. Нападником виявився ексспівробітник УДО, якого звільнили після інциденту. Разом з Євгеном були ще друзі – дівчина та хлопець.

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За словами Євгена, це були друзі з-за кордону, які хотіли сходити у модний клуб. Коли вони йшли до таксі, їх почав штовхати чоловік без будь-яких словесних перепалок. Дівчина одразу почала все знімати на телефон, але це дуже розізлило нападника і він сильно вдарив хлопця у голову.

Пам'ятаю, як він цілеспрямовано йшов вдарити не мене, а її. Я просто собі б не пробачив, якби чоловік підняв руку на мою подругу. І я не вмію битися, я не встряю в конфлікти. Єдине, що я зміг зробити, це просто встати між ними. Правда радий, що це був я,

– розповів Гончаренко.

Як себе почуває танцюрист

Реабілітація після трепанації черепа та медикаментозної коми виявилась складною, але він вже може повноцінно ходити й рухатися. Попереду його чекає ще одна непроста операція, тому що у нього відсутня частина кістки черепа. Зокрема у нього був пошкоджений нерв правого ока, але зараз воно повністю повернулось в орбіту. Щодо голови, то зараз у нього шкіра практично натягнута на мозок.

"Кістку у лікарів, на жаль, не вийшло відновити, будуть закривати мені титановою пластиною. Щойно вона буде готова, мене одразу госпіталізують і в операційну", – повідомив танцюрист, додавши, що лікування є вкрай дороговартісним. Батьки не мали такої суми, то збирали гроші, де могли. Точні цифри батьки синові не називають, але він бачив кілька рахунків – йдеться про сотні тисяч. За його словами, один укол антибіотика може коштувати 8 чи 9 тисяч гривень.

Зазначимо, що танцюрист з моменту інциденту рідко публікує інстаграм-дописи та сторіз, зосереджуючись на своєму здоров'ю. Вперше після інциденту Гончаренко вийшов на публіку 2 вересня – він став манекенником на показі бренду ROUSSIN в рамках українського Тижня моди.