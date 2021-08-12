Не пускають навіть маму: у танцівника Дорофєєвої відкрита рана на голові

Танцівник балету Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко, якого 1 серпня жорстоко побили, досі перебуває в комі. Стало відомо, що мама хлопця досі не бачила його. Причиною цього є відкрита рана на голові. В палату не можна занести інфекцію.

Подробицями стану танцівника в інстаграмі поділилася подруга Наді Дорофєєвої – Сабіна Мусіна.

Читайте також Була ціла банда, – вітчим побитого танцівника Дорофєєвої розкрив деталі нападу

Стан Євгена Гончаренка

Сабіна підтримує зв'язок з мамою Євгена – Іриною Гончаренко. Жінка розповіла, що досі не бачила, оскільки в нього є відкрита рана на голові розміром 10 на 10 сантиметрів. 22-річний хлопець перебуває у стерильній палаті, куди можна заходити лише медичному персоналу. Зараз важливо не занести в палату інфекцію, адже вона може спричинити погіршення стану здоров'я Гончаренка.



Стан танцівника Наді Дорофєєвої / Скриншот інстаграм-сторіз Сабіни Мусіної

Також Ірина повідомила, що лікарі зменшили кількість седативних препаратів, які вводять в організм Євгена, і почали робили лікувальну фізкультуру. Тиск хлопця вирівнюється.

Це дуже хороші новини! Все буде добре! Зараз я оточена неймовірною любов'ю. Особливо від друзів Євгена. Вони приголомшливі,

– написала Ірина.



Стан танцівника Наді Дорофєєвої / Скриншот інстаграм-сторіз Сабіни Мусіної

Побиття танцівника балету Дорофєєвої