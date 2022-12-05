Через 1 рік і 4 місяці: побитий танцівник з команди Дорофєєвої повернувся на сцену

Танцюрист балету Наді Дорофєєвої, Євген Гончаренко повернувся до роботи після тривалої паузи. У 2021 році його жорстоко побили невідомі на виході з гей-клубу Lift у Києві.

Торік танцюрист Євген отримав серйозні травми – у нього стався крововилив у мозок і, як наслідок, кома. 16 серпня хлопець отямився та розпочав лікування. Через рік і чотири місяці він повернувся на сцені до улюбленої колеги Наді.

До слова Крововилив у мозок і кома: танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побили в Києві

Хай "бічез", я повернувся. 1 рік 4 місяці 2 дні. Саме стільки часу я сумував за своїми котиками та сценою. Дякую ЗСУ, що маємо можливість жити, танцювати, працювати та радіти таким прекрасним моментам нашого життя,

– написав Євген та прикріпив кілька фото з виступу з Надею 2 грудня.

Для перегляду усіх кадрів гортайте направо:

Прихильники танцюриста зраділи новині і написали багато слів підтримки, серед них – сама Надя та Саба Мусіна. Відомо, що хлопець з іншими танцівниками балету брав участь у благодійному концерті DOROFEEVA у Stereo Plaza. Виконавиця заспівала у дуеті з Позитивом, презентувала нові пісні, запросила особливих гостей та збирала кошти на відбудову зруйнованих домівок українців.

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