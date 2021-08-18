Танцівник балету Дорофєєвої показав, як виглядає після коми
Джерело:інстаграм Євгена Гончаренка
Побитий танцівник балету Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко вийшов з коми. Хлопець опублікував інстаграм-сторіз, в яких подякував усім за підтримку та допомогу, а також показав, як він виглядає зараз.
Євген Гончаренко 15 днів пробув у комі й тепер вийшов на зв'язок з прихильниками. Він подякував усім людям, які не залишалися осторонь, коли з ним сталося нещастя.
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Євген Гончаренко вийшов на зв'язок
Танцівник опублікував декілька сторіз на особистій сторінці в інстаграмі. Наразі він дуже слабкий, проте не міг не подякувати тим, хто хвилювався за його здоров'я протягом двох тижнів.
"Величезна кількість людей мені написали. Я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу сказати дякую за ваші слова. І поступово розказуватиму все", – зазначив Гончаренко.
Євген Гончаренко вийшов на зв'язок / Скриншот інстаграм-сторіз танцівника
Лікарі перевели Євгена у звичайну палату. Тепер родичі та найближчі друзі можуть побачити його. Танцівник показав фотографію, яку під час візиту зробили його друзі. Гончаренко лежав на лікарняному ліжку, праве око було закрите. Раніше вітчим юнака розповідав, що воно болить і не відкривається. Та хлопець щасливий, що побачився з близькими. Тепер у нього є ще більше мотивації якомога швидше відновитися та повернутися до улюбленої справи – танців.
Євген Гончаренко після коми / Скриншот інстаграм-сторіз танцівника
Побиття Євгена Гончаренка
- 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift трапився конфлікт між військовим-охоронцем і другом Гончаренка. Євгена заступився за товариша й отримав потужний удар в голову.
- Танцівник знепритомнів і впав, що спричинило крововилив у мозок.
- Євгена госпіталізували. В лікарні провели трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому, щоб зменшити набряк на мозку.
- Мама Гончаренка розповідала, що він перебував у стерильній палаті. 22-річний хлопець мав відриту рану на голові, тому лікарі зробили все можливе, щоб вберегти його від інфекції.
- 16 серпня танцівник вийшов з коми. Він дуже слабкий, ледве говорить, але має всі шанси якомога швидше відновитися.
- Відомо, що нападник – працівник Управління державної охорони. Чоловіка спершу усунули від роботи, а згодом взагалі звільнили. Наразі він перебуває в СІЗО. Нападнику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.