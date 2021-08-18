Танцівник балету Дорофєєвої показав, як виглядає після коми

Побитий танцівник балету Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко вийшов з коми. Хлопець опублікував інстаграм-сторіз, в яких подякував усім за підтримку та допомогу, а також показав, як він виглядає зараз.

Євген Гончаренко 15 днів пробув у комі й тепер вийшов на зв'язок з прихильниками. Він подякував усім людям, які не залишалися осторонь, коли з ним сталося нещастя.

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Євген Гончаренко вийшов на зв'язок

Танцівник опублікував декілька сторіз на особистій сторінці в інстаграмі. Наразі він дуже слабкий, проте не міг не подякувати тим, хто хвилювався за його здоров'я протягом двох тижнів.

"Величезна кількість людей мені написали. Я повільно, але впевнено відповім кожному! Хочу сказати дякую за ваші слова. І поступово розказуватиму все", – зазначив Гончаренко.



Євген Гончаренко вийшов на зв'язок / Скриншот інстаграм-сторіз танцівника

Лікарі перевели Євгена у звичайну палату. Тепер родичі та найближчі друзі можуть побачити його. Танцівник показав фотографію, яку під час візиту зробили його друзі. Гончаренко лежав на лікарняному ліжку, праве око було закрите. Раніше вітчим юнака розповідав, що воно болить і не відкривається. Та хлопець щасливий, що побачився з близькими. Тепер у нього є ще більше мотивації якомога швидше відновитися та повернутися до улюбленої справи – танців.



Євген Гончаренко після коми / Скриншот інстаграм-сторіз танцівника

Побиття Євгена Гончаренка