Вітчим 22-річного хлопця В'ячеслав розповів, що стан Євгена покращився і його перевели у звичайну палату. Зараз Гончаренко намагається вставати, сидіти та робити перші рухи. Лікарі дозволили йому побачитися з найріднішими.
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Стан здоров'я Євгена Гончаренка
Вітчим танцівника розповів, що в нього порушена рухова функція, погано працює ліва нога, болить і не відкривається праве око. Але наразі все набагато краще, ніж могло бути. Євген постійно перебуває під наглядом лікарів.
Він ледве говорить, бо 2 тижні був під препаратами. Також дуже слабкий. Все пам'ятає, крім останніх секунд перед падінням,
– розповів В'ячеслав.
Також вітчим додав, що зараз збір коштів на лікування Гончаренка припинено. Родичі хлопця сподіваються, що самостійно зможуть забезпечити йому реабілітацію.
Побиття Євгена Гончаренка
- 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift військовий-охоронець сильно штовхнув друга Гончаренка, а потім вдарив в голову Євгена.
- Хлопець знепритомнів і впав, в результаті чого отримав крововилив у мозок.
- Після термінової госпіталізації лікарі провели танцівнику трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому, щоб зменшити набряк на мозку.
- Мама Євгена розповідала, що він перебуває в стерильній палаті, оскільки має відкриту рану на голові. Тому до хлопця нікого не пускали, навіть найближчих родичів.
- 16 серпня Гончаренко вийшов з коми.
- Виявилося, що нападник – працівник Управління державної охорони. Чоловіка звільнили й відкрили кримінальне провадження. Він перебуває в СІЗО й може бути ув'язнений терміном від 5 до 8 років.