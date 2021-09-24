Минуло 3 випуски популярного шоу "Танці з зірками". Думками про шоу діляться шанувальники, самі зірки та інші танцівники. Влад Яма розповів, що проєкт вже набирає обертів, а учасники стають набагато цікавішими.

До слова Влад Яма поплавав з дельфінами: в мережі розкритикували танцівника

Влад Яма про Джамалу

У третьому ефірі Джамала виконувала хайтарму – кримськотатарський танець. Хореограф тоді прокоментував її виступ як "не найбільш складний номер технічно", однак зауважив, що вона з ним впоралась добре.

Джамала тоді відповіла, що не погоджується з коментарем Влада Ями. За її словами, вона з партнером пішла далі, танцювала самостійно, без дотиків з Антоном. Однак суддя проєкту не оцінив її різкі слова.

Я переконаний, що учасники "Танців з зірками", незалежно від їх успіхів за межами проєкту, звань і досягнень, щодо суддів повинні тримати себе в руках. Але сталося як сталося – зірки теж перебувають в стресі,

– поділився хореограф.

Влад Яма додав, що листувався зі співачкою наступного дня і, ймовірно, пом'якшив стосунки між ними. Попри це, він зауважив, якщо зірка погодилась на участь у проєкті, то повинна "прийняти правила гри".

"А дотримуючись їх, танець оцінюють судді, а не партнери, хореографи або сам учасник. Якщо хтось сумнівається в професіоналізмі журі, значить, треба вибирати інший проєкт. Вважаю, тут все просто. Проте щороку знаходяться люди, які вважають, що вони в танцях розуміють трохи більше, ніж судді", – підкреслив танцівник.

Чи вміє танцювати MELOVIN

Успіхи MELOVIN на "Танцях з зірками" сумнівні – його часто критикують. Влад Яма має трохи іншу думку щодо співака, аніж решта суддів. На його думку, він вже "танцює", просто по-своєму.

Просто він танцює своєрідно, не так, як ми собі уявляємо сильного і мужнього партнера. У нього своя манера, досить специфічна, але в цьому теж щось є. Я бачу в ньому артистичний магнетизм, перед яким складно встояти,

– наголосив Влад Яма.



MELOVIN і Ліза Русіна / Фото з інстаграму артиста

Додамо, що Ілона Гвоздьова не погодилась би зі словами танцівника. Вона назвала останній номер артиста "вульгарним та аморальним". За словами переможниці проєкту, партнерка MELOVIN Ліза Русіна станцювала техніку ча-ча-ча гірше, аніж сам виконавець.

Також Гвоздьова виступила проти образу знаменитості. Вона вважає, що MELOVIN важливіше епатаж, а не технічність танцю. "Не можу назвати це мистецтвом, жалюгідна подоба. І хай вибачать мені фанати Мела, але аморально такі танці танцювати на сцені", – підсумувала танцівниця,