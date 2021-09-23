Кілька днів тому український танцівник Влад Яма та його дружина Лілія святкували річницю весілля. З нагоди 7 років спільного життя хореограф влаштував дружині сюрприз та повіз в Одесу разом з сином Леоном. У місті сім'я вирішила спробувати дельфінотерапію, користь якої досі не підтверджена наукою.

До слова Відчула обмін енергії, – SLAVIA відвідала дельфінарій і отримала хвилю критики від фанатів

Влад Яма поплавав з дельфінами

Суддя "Танців з зірками" поплавав, сфотографувався та потанцював з дельфінами. Також він з родиною відвідав шоу, де начебто були трюки неймовірної складності. Уся сім'я була в захваті від дельфінів.

Дельфіни – це щось невимовне... Стільки добра, грації, позитиву і пустощів в кожному русі... Відчувається, що для них це одна велика гра. Усередині все розривається від щастя... Леон рахував хвилини до початку купання,

– написав Влад Яма.



Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями

Танцівник звернув увагу, що дельфінів для дельфінарію в Одесі купили в Японії, а не виловлювали з моря насильно.

"До речі, в сусідньому басейні ростуть малюки, які народилися тут, в дельфінарії. Ну і, про всяк випадок: історія дельфінарію почалася з покупки дельфінів на аукціоні в Японії (забійна квота, призначена для продажу дельфінячого м'яса). Ніхто їх насильно не виловлював. Але дуже оточив загальною любов'ю", – підкреслив артист.

Реакція мережі

Думки підписників Влада Ями розділилися. Одні поділилися, що так само є відвідувачами дельфінарію та у захваті від дельфінів:

"Емоції після знайомства з дельфінами – неймовірні";

"Які вони милі! Була там 9 років тому і думаю знову піти, вони божественні";

"Фото вийшли – супер";

"У мене також любов до дельфінів";

"Клас! Приємного відпочинку".



Коментарі під дописом Влада Ями / Скриншот з інстаграму

Інші користувачі інстаграму розкритикували танцівника за відвідини дельфінарію.

"Яка дикість";

"Де "клас", тварини живуть у неволі, у воді, якій тиждень чи й більше, виконують команди та побажання тренерів";

"Ви ж освічена людина, не займайтеся рекламою жорстокого бізнесу. Не повірю, що ви не знаєте правду";

"З дельфінами дуже жорстоко поводяться, щоб вони виконували команди";

"Підтримувати це шкуродерство просто жорстоко";

"Спонсорувати рабство дельфінів і рекламувати це...";

"Як же шкода дельфінів".



Коментарі під дописом Влада Ями / Скриншот з інстаграму



Коментарі під дописом Влада Ями / Скриншот з інстаграму



Коментарі під дописом Влада Ями / Скриншот з інстаграму

Влад Яма вже відреагував на негативні коментарі. Він зазначив, що чує думку користувачів, але блокує усіх тих, хто пише з фейкових акаунтів.



Влад Яма про негативні коментарі / Фото з інстаграм-сторіз

Додамо, що зоозахисники з UAnimals раніше доводили, чому не варто відвідувати дельфінарії. Цьому є 4 причини: дельфіни перебувають у неволі, бо не живуть у своєму природному середовищі; вони не харчуються живою рибою, яка є звичною для морських ссавців в океанах; вода у басейнах зазвичай хлорована та з хімікатами, а тому пошкоджує шкіру дельфінів; стіни й дно басейну обмежують рух ссавців, через що у них може розвиватися депресія.

Текст публікації Влада Ями

Дельфінотерапія

У сина особлива любов до дельфінів, тому, як тільки ми в Одесі – обов'язково в дельфінарій. Але в цей раз ми пішли далі – плавання, фотосесія і... танці! Правильно, з дельфінами!

Шоу тут – окрема історія (більше відео – у сторіз). Ми багато де бували, в тому числі й за океаном, але такої складності трюки бачили тільки тут. Цього разу пішли на виставу ніби як заради Леона, але знову самі пищали від захвату, як діти.

Все знаходиться на території готелю. 2 хвилини пішки, далі гідрокостюми й у воду!

Дельфіни – це щось невимовне... Стільки добра, грації, позитиву і пустощів в кожному русі... Відчувається, що для них це одна велика гра. Усередині все розривається від щастя... Леон рахував хвилини до початку купання. Потім, правда, трохи замерз, ми погрілись в душі й... повернулися! Тільки що запитав: "Ми ж кожен день будемо плавати з дельфінами?"

Категорично раджу випробувати це щастя на собі! Просто подивіться на наші емоції на фотках. До того ж ми ще й потанцювали в парі (гортайте карусель!).

До речі, в сусідньому басейні ростуть малюки, які народилися тут, в дельфінарії. Ну і, про всяк випадок: історія дельфінарію почалася з покупки дельфінів на аукціоні в Японії (забійна квота, призначена для продажу дельфінячого м'яса). Ніхто їх насильно не виловлював. Але дуже оточив загальною любов'ю.

Цілую всіх.