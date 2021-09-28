У розпалі яскравий сезон "Танців з зірками", де хореографічні здібності показують чимало відомих пар. За лаштунками прямих ефірів їх часто підтримують колеги.
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Віктор Павлік про участь в "Танцях з зірками"
Віктор у 4 прямому ефірі танцювального шоу виконав пісню "Ой, мамо, Шикидим!". Під неї пристрасну самбу на паркеті показали Станіслав Горуна та Даніелла Преап. Павлік зізнався, що танець йому дуже сподобався, і навіть спробував повторити деякі елементи.
Ведуча бекстейджу Міла Єремєєва поцікавилася, чи побачать глядачі Віктора Павліка у новому сезону "Танців" як учасника.
Подивимося, всяке може бути. Просто я не бачу себе на паркеті. Наразі. Але в дитинстві я і гопака танцював, займався танцями,
– розповів Віктор.
Нагадаємо, у четвертому прямому ефірі зіркові пари підкорювали глядачів і суддів латиноамериканськими танцями. Вже наступної неділі на паркет вийдуть 11 пар, які покажуть нові неперевершені постановки.