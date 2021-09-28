В разгаре яркий сезон "Танцев со звездами", где хореографические способности показывают множество известных пар. За кулисами прямых эфиров их часто поддерживают коллеги.
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Виктор Павлик об участии в "Танцах со звездами"
Виктор в 4 прямом эфире танцевального шоу исполнил песню "Ой, мамо, Шикидим!". Под нее страстную самбу на паркете показали Станислав Горуна и Даниэлла Преап. Павлик признался, что танец ему очень понравился, и даже попытался повторить некоторые элементы.
Ведущая бэкстейджа Мила Еремеева поинтересовалась, увидят ли зрители Виктора Павлика в новом сезоне "Танцев" как участника.
Посмотрим, всякое может быть. Просто я не вижу себя на паркете. Сейчас. Но в детстве я и гопак танцевал, занимался танцами,
– рассказал Виктор.
Напомним, в четвертом прямом эфире звездные пары покоряли зрителей и судей латиноамериканскими танцами. Уже в следующее воскресенье на паркет выйдут 11 пар, которые покажут новые непревзойденные постановки.