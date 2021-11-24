"Танці з зірками 2021": чим приголомшить великий фінал шоу

Вже цієї неділі, 28 листопада, відбудеться фінал проєкту "Танці з зірками". На глядачів чекає справжнє свято танцю та запекла боротьбі фіналістів за перемогу. Які сюрпризи творці шоу готують в особливий вечір – дізнавайтеся далі.

Останній випуск "Танців з зірками 2021" здивує глядачів великою кількістю танцювальних номерів і запрошених зірок. Творці шоу вже розсекретили декілька цікавих деталей, які будуть у прямому ефірі.

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Танці фіналістів

У 12 випуску продюсери вирішили, що у великому фіналі на перемогу претендуватимуть одразу 3 пари:

Артур Логай і Анна Кареліна;

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар;

Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.

Упродовж трьох місяців зірки на головному паркеті країни демонстрували хореографічні вміння. Кому це вдалося зробити найкраще – дізнаємося за декілька днів.

Кожна пара готує по 3 танці, які покаже в останньому прямому ефірі сезону:

улюблений танець глядачів (обирають з допомогою голосування у соцмережах "танців з зірками");

улюблений танець суддів;

фрістайл під живе виконання хітів українськими зірками (Артур Логай і Анна Кареліна станцюють під пісню Дмитра Кадная Discogirl, для Ольги Харлан і Дмитра Дікусара заспіває Олександра Заріцька, а Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виступить МELOVIN з новим хітом "Кіт і драма").

, лінії для голосування будуть відкриті впродовж усього тижня, тому глядачі можуть підтримувати своїх фаворитів до неділі, 28 листопада.



Фіналісти "Танців з зірками" / Фото з інстаграму шоу

Ведуча зіркового балкона

У 13 випуску підтримувати учасників на зірковому балконі буде телеведуча Катя Осадча. У цьому сезоні вона вперше з'явиться в ефірі шоу як ведуча.



Ведуча зіркового балкона "танців" – Катя Осадча / Фото з інстаграму шоу

Четвертий суддя

До традиційної трійки суддів – Максима Чмерковського, Катерини Кухар і Влада Ями приєднається телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк – четверта суддя фіналу "Танців з зірками" / Фото з інстаграму ведучої

Спеціальні гості шоу та номер-відкриття

Організатори готують приголомшливий номер-відкриття, в якому візьмуть участь всі пари сезону, судді та ведучі шоу. А серед зіркових гостей фіналу будуть: