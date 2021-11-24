Последний выпуск "Танцев со звездами 2021" удивит зрителей обилием танцевальных номеров и приглашенных звезд. Создатели шоу уже рассекретили несколько интересных деталей, которые будут в прямом эфире.

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Танцы финалистов

В 12 выпуске продюсеры решили, что в большом финале на победу будут претендовать сразу 3 пары:

Артур Логай и Анна Карелина;

Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар;

Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук.

На протяжении трех месяцев звезды на главном паркете страны демонстрировали хореографические умения. Кому это удалось сделать лучше всего – узнаем через несколько дней.

Каждая пара готовит по 3 танца, которые покажет в последнем прямом эфире сезона:

любимый танец зрителей (выбирают с помощью голосования в соцсетях "Танцев со звездами");

любимый танец судей;

фристайл под живое исполнение хитов украинскими звездами (Артур Логай и Анна Карелина станцуют под песню Дмитрия Кадная Discogirl, для Ольги Харлан и Дмитрия Дикусара споет Александра Зарицкая, а Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук выступит с МELOVIN с новым хитом "Кіт і драма").

Заметим, линии для голосования будут открыты в течение всей недели, поэтому зрители могут поддерживать своих фаворитов до воскресенья, 28 ноября.



Финалисты "Танцев со звездами" / Фото с инстаграма шоу

Ведущая звездного балкона

В 13 выпуске поддерживать участников на звездном балконе будет телеведущая Катя Осадчая. В этом сезоне она впервые появится в эфире шоу как ведущая.



Ведущая звездного балкона "Танцев" – Катя Осадчая / Фото с инстаграма шоу

Четвертый судья

К традиционной тройки судей – Максима Чмерковского, Екатерины Кухар и Влада Ямы присоединится телеведущая и блогер Леся Никитюк.



Леся Никитюк – четвертая судья финала "Танцев со звездами" / Фото из инстаграма ведущей

Специальные гости шоу и номер-открытие

Организаторы готовят потрясающий номер-открытие, в котором примут участие все пары сезона, судьи и ведущие шоу. А среди звездных гостей финала будут: