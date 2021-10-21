8 эфир "Танцев со звездами" состоится 24 октября, в воскресенье. На этой неделе участники готовятся к выходу на паркет не с хореографами, а с танцовщиками прошлых сезонов или просто любимыми звездами. Вместе с ними они и будут выступать.

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Чем удивит следующий выпуск

Так, в 8 эфире пары превратятся в трио:

К Артуру Логаю и Анне Карелиной присоединится Яна Цыбульская, которая выбыла в начале сезона.

К Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару – Анна Ризатдинова.

На паркет снова вернется Макс Леонов, который, похоже, уже восстановился после аварии. Он станцует с Евгенией Власовой, а также Дмитрием Жуком.

К паре MELOVIN и Лизе Русиной присоединится Илона Гвоздева, победительница проекта. Звезда конфликтовала с парой, поэтому неизвестно, как будет складываться их общение и взаимодействие на паркете.

Также ожидается, что на шоу вернется Ольга Фреймут. Однако какую именно роль она будет выполнять – остается в секрете.

Что известно о ДТП с участием Макса Леонова

14 октября танцовщик попал в аварию. Он опубликовал лишь фото своего BMW и показал, что повредил левую часть – бампер и капот со стороны водителя. Поклонники предполагают, что авто влетело в забор, разделяющий встречные полосы движения.

Танцовщик не комментировал свое состояние, но это в то же время сделала Евгения Власова. Она рассказала, что ее партнер получил внутричерепную мозговую травму, а потому не может танцевать или делать поддержки. Певица волновалась из-за того, что осталась без партнера на время.

Макс Леонов не вышел на паркет в 7 выпуске, однако его заменил Александр Прохоров.