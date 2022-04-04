"Там справжнє пекло, волосся дибки": сім'я Андрія Бєднякова нарешті вирвалася з Маріуполя

Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Андрій Бєдняков поділився, що його рідні, які тижнями не виходили на зв'язок, вирвалися з Маріуполя. З ними евакуювався друг зірки.

Про сім'ю в окупованому Маріуполі Андрій Бєдняков розповів ще 12 березня, на 17-й день війни. Його мама та рідна сестра більш як два тижні не виходили на зв'язок. Про те, що вони живі, ведучий дізнався лише 22 березня, за день після дня народження. У понеділок, 4 квітня, жінкам вдалося вирватися з оточення.

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"Виїхали", – лаконічно написав Бєдняков.

У наступній інстаграм-сторіс він згадав товариша, який вибрався з Маріуполя з сім'єю та грудним малюком. Вони ще не бачилися, але той уже встиг розповісти тревел-блогеру про жахіття, які кояться у його рідному місті.

Поговорив з другом щойно. Там справжнє пекло. Від історій волосся дибки. С*ка! "Асвабадители", немає вам прощення ніколи

– повідомив Андрій Бєдняков.

Скриншот з інстаграм-сторіс Андрія Бєднякова

Скриншот з інстаграм-сторіс Андрія Бєднякова

Нагадаємо, теща Тараса Цимбалюка зі "Спіймати Кайдаша" теж дивом вирвалася з Маріуполя. На потрощеному снарядом авто без лобового скла вона врятувала себе, маму та сусіда. Зараз жінки у сватів на Черкащині, в місті Корсунь-Шевченківський.