Талановита Таня Муіньо: для яких зірок створила кліпи тріумфаторка MTV Video Music Awards 2021

Українська режисерка та кліпмейкерка Таня Муіньо 13 вересня прокинулась знаменитою, адже її кліп MONTERO для репера Lil Nas X став "Відео року" на премії MTV Video Music Awards 2021. Втім, зірку впізнавали ще до цієї перемоги, адже вона встигла створити чимало кліпів для українських та іноземних зірок.

Біографія Тані Муіньо

Українська кліпмейкерка та фотограф до шести років жила в Гавані, адже її тато був кубинцем, а мама – українкою. Зараз артистка проживає в місті Болград, що на Одещині, але часто перебуває у США. Свою творчість вона розпочала у 2016 році, знявши свій перший кліп "Выходной" для мультиартиста Монатіка, який повірив у її талант. Тісна співпраця між зірками продовжилась і наразі зірка зняла для нього аж 14 кліпів!

До слова Кліп українки Тані Міуньо переміг на MTV Video Music Awards 2021: відео

Квиток у великий шоу-бізнес їй подарувала команда американської артистки Кеті Перрі – Таня Муіньо змогла зняти кліп на її пісню Small Talk. Вже у 2020 році до роботи її запросили інші зірки шоу-бізнесу: гурт "Время и Стекло", Володимир Дантес, Віра Брежнєва, Мішель Андраде, alyona alyona, Tayanna, KADNAY, The Hardkiss, Влад Яма, Lida Lee та інші.

Того ж року вона зняла кліпи для таких всесвітньо відомих виконавців, як Розалія, YUNGBLUD, Cardi B, Lizzo та Lil Nas X.

За останні 5 років Таня Муіньо завоювала чимало престижних нагород, зокрема:

перемоги у номінації "Найкращий відеокліп" української премії YUNA (2017, 2018 і 2019 роки);

перемогу у номінації "Кліпмейкер року" за версією M1 Music Awards (2018, 2019 роки);

перемогу у номінації "Найкраща режисерська робота" за версією MTV Video Music Awards 2021.

Варто знати MTV Video Music Awards 2021: переможці престижної музичної премії

Зокрема, кліп Муіньо для Lil Nas X під назвою MONTERO отримав не лише премію за найкращу режисуру, а й став "Відео року" та отримав нагороду за "Найкращі візуальні ефекти". Репер Lil Nas X 13 вересня подякував зі сцени Тані та всій команді за грандіозний успіх.

Lil Nas X – MONTERO: дивитись відео онлайн (346 мільйонів переглядів)

Пропонуємо переглянути кілька головних відеоробіт Тані Муіньо, завдяки яким вона прославилась на увесь світ. Усі відеороботи Тані можете переглянути тут.

Монатік – Кружит: дивитись відео онлайн (121 мільйон переглядів)

Lizzo та Cardi B – Rumors: дивитись відео онлайн (28 мільйонів переглядів)

Cardi B – Up: дивитись відео онлайн (186 мільйонів переглядів)

YUNGBLUD – fleabag: дивитись відео онлайн (1,7 мільйона переглядів)

DOROFEEVA – gorit: дивитись відео онлайн (65 мільйонів переглядів)

Normani і Cardi B – Wild Side: дивитись відео онлайн (44 мільйони переглядів)

ROSALÍA – Juro Que: дивитись відео онлайн (40 мільйонів переглядів)

Lida Lee – Достопримечательность: дивитись відео онлайн (4 мільйони переглядів)

Katy Perry – Small Talk: дивитись відео онлайн (32 мільйони переглядів)