Український телеведучий Сергій Притула має власний благодійний фонд, кошти з якого передає військовим. Він розповів про те, чи є певного роду конкуренція між фондами й чи може під час війни існувати хейт.

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Чи існує конкуренція між фондами

Сергій Притула розповів, що недоречно говорити про конкуренцію, коли мовиться про волонтерів та їхню роботу.

"Мені здається, що допускають подібну риторику ті, хто не займався волонтерською діяльністю з 2014 року, і зараз тільки почали пришвидшеним темпом дізнаватися, як це працює. Я отримую багато гнівних відгуків, лейтмотив яких зводиться до такого: от хтось в Норвегії приїхав купити тепловізори в якийсь магазин, а їм кажуть: "Притула все викупив". І всі такі: "От такий поганий Притула, а іншим?" Я звідки знаю, що завтра у цей магазин прийде якась людина викупити два тепловізори?" – поділився ведучий.

Наші скаути працюють по всьому світу. Де є можливість щось купити — ми це робимо. Тому що розуміємо – дефіцит. Тому мені більше подобається поняття "синергія",

– додав Сергій Притула.



Сергій Притула / Фото з інстаграму Сергія Притули

Сергій Притула про політику та хейт

Це болюча для мене тема. Я теж спостерігаю всі речі, які відбуваються у соцмережах. Уже бачу, як заряджаються ті чи інші лідери думок – їх ще називають блогери на зарплаті. Для мене це жахлива історія. Тому що це ж не москаль знову клин вбиває між українцями,

– зауважив шоумен.

"Це самі ті чи інші політичні табори починають вже наперед пропрацьовувати якусь історію: от коли війна закінчиться, які ми там отримаємо бонуси. Огидно. Зараз основна задача – зберегти державу. І кожну хвилину, якщо в тебе є вільна, маєш присвячувати цьому. А всі ці ігрища – маю надію, що у людей за останні пару місяців усе-таки трошки відкрилися очі, з’явилося більше критичного мислення, і вони для себе роблять позначку, хто і чим займається. І після цього, коли прийде мир, дадуть відповідь цим людям своїми діями й вибором", – додав він.

Сергій Притула зазначив, що хейт та критика частково притаманні українцям, однак з цим краще розбиратись вже після перемоги.

"А хейт – він, як би це не звучало цинічно чи комічно, – частинка нашої політичної традиції та культури. Це було, є і, на жаль, буде. Я намагаюся від цього абстрагуватися. Після перемоги будемо дивитися, що робити далі".