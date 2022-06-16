"Так виглядають монстри": Маша Єфросиніна показала огидне відео російських солдатів

Телеведуча Маша Єфросиніна перебуває за кордоном, однак всіляко намагається допомагати Україні. Зірка звернулася до європейських лідерів, опублікувавши відео російських солдатів, де вони закликають "закінчити почате", тобто продовжити вбивати українців.

Українці невпинно звертаються до світу, закликають надати необхідну зброю, з допомогою якої наші захисники зможуть вигнати ворогів. Маша Єфросиніна вкотре звернулася до європейців.

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Маша Єфросиніна показала відео огидних росіян

Телеведуча опублікувала відео на особистій сторінці в інстаграмі та зазначила, що в її профілі ніколи не було таких підлих людей. До війни на її сторінці можна було побачити роботу, подорожі, дітей, модні образи, хобі, суспільне життя.

Як і кожен європеєць, який багато працює, вечорами вона відпочивала за келихом червоного вина, любила вечірки, чекала прем'єр на Netflix. Раніше Маша любила детективи та трилери, однак навіть у найгірших снах не могла уявити, що побачить найжахливіші кадри не в кіно, а в рідній країні.

Це відео про те, як виглядають справжні монстри. Вони принесли в мою країну вбивства, катування, зґвалтування та повне руйнування! Вони нелюди! Вони принесли нам смерть і горе!

– емоційно висловилася телеведуча.

"Отже, шановні європейські лідери, скільки українців має загинути від рук цих російських нелюдів, щоб ви не затягували з постачанням зброї в країну, яка сьогодні захищає ваші кордони ціною життів десятків тисяч невинних людей?", – звернулася до лідерів Європи Маша Єфросиніна.

На відео російські солдати закликають й надалі вбивати українців, не зважаючи ні на чиї слова. З усмішками на обличчях російські виродки кажуть, що треба закінчувати те, що планували ще у 2014 році.

Російські солдати про вбивства українців: дивіться відео онлайн

Маша Єфросиніна розповіла, що європейці втомилися від війни в Україні, в Європі "українські новини називають токсичними". У програм, які розповідають про війну, падають рейтинги, компанії потерпають від збитків. Однак європейці продовжують допомагати Україні, особливо поляки. У Польщі навіть є тренд: якщо допомагаєш Україні – ти крутий.