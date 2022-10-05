Привіт від захисників з Херсонщини: Святослав Вакарчук зустрівся з воїнами королівської бригади
Джерело:фейсбук Святослава Вакарчука
Святослав Вакарчук продовжує зустрічатися з нашими захисниками на фронті. Днями він побував на Херсонщині, де поспілкувався з бійцями 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.
Лідер гурту "Океан Ельзи" з перших днів війни буває у гарячих точках на фронті, підтримує українських захисників, які невпинно борються з окупантами.
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Святослав Вакарчук зустрівся з воїнами королівської бригади
Зараз активні бої тривають на кількох напрямках, серед яких Херсонський. Вакарчук приїхав до бійців 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила з Львівщини. Він поспілкувався з воїнами, підтримав їх і записав спільне відео, яким поділився в мережі.
Передаємо привіт всій Львівщині! Передаємо привіт всій Галичині! Слава Україні!
– сказав Святослав на відео.