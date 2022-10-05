Лидер группы "Океан Эльзы" с первых дней войны бывает в горячих точках на фронте, поддерживает украинских защитников, неустанно борющихся с оккупантами.

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Святослав Вакарчук встретился с воинами королевской бригады

Сейчас активные бои продолжаются в нескольких направлениях, среди которых Херсонское. Вакарчук приехал к бойцам 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила из Львовской области. Он пообщался с воинами, поддержал их и записал общий видео, которым поделился в сети.

Передаем привет всей Львовской области! Передаем привет всей Галичине! Слава Украине!

– сказал Святослав на видео.